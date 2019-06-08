В Петербурге проходит выставка «Холмс и Ватсон. Медицинский детектив»

Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM В Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге проходит выставка «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Медицинский детектив». Она приурочена к 160-летия со дня рождения знаменитого английского писателя Артура Конан Дойля. По мнению организаторов, профессия врача похожа на работу детектива, ему необходимо из тысячи известных фактов-симптомов выбрать нужные и найти причину заболевания, чтобы спасти пациента. Собственно этим и занимаются английские сыщики, уделяя при этом самое пристальное внимание медицине. Как отмечается в релизе музея, «Любителей загадок и приключений приглашают принять участие в медицинском детективе вместе с доктором Ватсоном, который оставил участникам подробные материалы дела. Подсказки поджидают участников среди подлинных врачебных инструментов: английского набора хирургических инструментов, изобретенных в XIX веке, приборов для измерения давления (осциллоскопа, тонометра), старинной аптечной посуды. Они затерялись между аптечным шкафом и столом хирурга, между химическими формулами и реактивами. Кто знает, какие из них пригодятся в расследовании?»

Пространство выставки оборудовано фотозоной, где можно вжиться в образ детектива и примерить костюм Шерлока Холмса.