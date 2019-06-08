В Пермской галерее состоится творческая встреча с Юрием Кублановским

Пермь, , 10:53 — REGNUM В Пермской художественной галерее состоится встреча с известным поэтом и публицистом Юрием Кублановским, об этом 8 июня сообщает ИА REGNUM.

Поэт представит свою очередную книгу стихов, получившую название «Долгая переправа», изданную в 2017 году и приуроченную к 70-летию автора. В нее вошли произведения, созданные в XXI веке.

Кублановский получил известность благодаря своей дессидентской деятельности, в частности публикацией открытого письма «Ко всем нам», в котором он обратился с призывом вернуть писателя Александра Солженицына в СССР, высланного из страны за свою антигосударственную деятельность.

Творческая встреча с поэтом состоится 11 июня в 16:30 по местному времени, вход для всех желающих окунуться в творчество автора свободный.

Юрий Кублановский родился в 1947 году в Рыбинске. В 1982 году эмигрировал из СССР, а после развала страны вновь вернулся на родину. В 2003 году был отмечен литературной премией имени Александра Солженицына.

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