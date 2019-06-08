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В Пермской галерее состоится встреча с правнучкой Василия Поленова

Культура

Тема мероприятия евангельские мотивы в творчестве художника

В Пермской галерее состоится встреча с правнучкой Василия Поленова
Иллюстрация: Permartmuseum.ru
Наталья Поленова

Пермь, 8 июня 2019, 10:31 — REGNUM  В Пермской художественной галерее состоится встреча с правнучкой известного русского художника Василия Поленова Натальей Поленовой, об этом 8 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие будет посвящено евангельским мотивами в творчестве художника, главным трудом которого стал цикл картин «Из жизни Христа».

«Василий Поленов был единственным русским живописцем, который совершил путешествие на Ближний Восток по следам Христа. Путешествие это в те времена занимало несколько месяцев — на пароходе через Грецию, Турцию и Египет, а в самой Палестине — горными тропами и пустынями, с проводниками, пешком или на конях, под палящим солнцем», — отмечают организаторы встречи.

Напомним, Наталья Поленова — правнучка известного художника — является экспертом по русской живописи конца XIX — начала XX века, специалистом по французской культуре, а также популяризатором творчества своего именитого прадеда. Выставка откроется 12 июня в Пермской художественной галерее в 16:00 по местному времени.

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