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В Ельце проходит музыкальный фестиваль им. Тихона Хренникова

Культура

Известный композитор родился и вырос в Ельце

Елец, Липецкая область, 8 июня 2019, 10:19 — REGNUM  В Ельце Липецкой области открылся VI Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Николаевича Хренникова. Это одно из самых масштабных форумов региона — на 25 площадках выступит за четыре дня более 300 артистов. 7 июля по традиции в доме-музее композитора состоялось возложение цветов. В это же день произведения композитора исполнили вокальный коллектив «Viva», певцы Леонид Серебренников и Александр Захаров, Московский камерный оркестр «Musica viva», Липецкий духовный оркестр, Липецкий ансамбль народных инструментов. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Одним из самых ожидаемых событий станет концерт 9 июня известного пианиста Бориса Березовского.

Фестиваль завершится 10 июня, в день рождения композитора. На центральной площади города выступит Центральный военный оркестр Министерства обороны России под управлением генерал-майора Тимофея Маякина.

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Культурная хроника
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