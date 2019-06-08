Билан признался, что пользуется услугами астролога

Москва, , 10:30 — REGNUM Известный поп-певец Дима Билан пользуется услугами астролога, об этом 7 июня он сообщил во время церемонии вручения премий «Муз-ТВ».

Билан рассказал, что регулярно обращается к астрологу, который предрек ему судьбу композитора. Певец признался, что действительно пишет музыку, но пока не решался ее использовать в своих композициях.

Также певец увлекается китайской философией, которая помогает ему предсказывать судьбу и в целом помогает в жизни.

Артист стал лауреатом премии в номинации «Лучшее видео», созданное на песню «Молния». В номинации он соревновался со Светланой Лободой, Филиппом Киркоровым, Ани Лорак и другими.

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