Путин поздравил выпускников Московской консерватории со 150-м выпуском

Москва, , 10:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил студентов и преподавателей Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского с юбилейным 150-м выпуском, об этом 7 июня сообщается на сайте Кремля.

«Отмечу, что эту юбилейную дату консерватория встречает на подъеме. Сегодня под ее эгидой проходят авторитетные международные фестивали и конкурсы, концерты и форумы, реализуются интересные и разнообразные проекты», — подчеркнул президент.

Напомним, Московская государственная консерватория была основана в 1866 году и стала одним из лучших музыкальных институтов в мире. Учебное заведения закончили такие известные артисты как Юрий Башмет, сестры Гнесины, Денис Мацуев, Александр Александров, Сергей Рахманинов и многие другие.

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