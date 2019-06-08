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Светлана Лобода стала лучшей певицей по версии премии «Муз-ТВ»

Культура

Это уже третья награда для исполнительницы

Светлана Лобода стала лучшей певицей по версии премии «Муз-ТВ»
Иллюстрация: Premia.muz-tv.ru
Светлана Лобода на вручении премии «Муз-ТВ»

Москва, 8 июня 2019, 10:29 — REGNUM  Лучшим исполнителем года по версии премии «Муз-ТВ» стала певица Светлана Лобода, об этом 8 июня сообщается на сайте телеканала.

Награда поп-звезде была вручена телеведущим Андреем Малаховым и фехтовальщицей Яной Егорян на основе голосования зрителей и жюри конкурса.

«Когда три года назад я получила первую тарелку, я подумала «Наконец мы к этому пришли». Когда год назад мы получили еще одну тарелку, я подумала: «Черт, побери». И вот сегодня мы держим эту тарелку. Третью тарелку!», — отметила Лобода.

В номинации «Лучшая исполнительница» за заветную тарелку боролись певицы Ани Лорак, Валерия, Вера Брежнева, Ёлка и Полина Гагарина.

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