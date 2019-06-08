В театре «Новая опера» прошла премьера оперы Константина Боярского «Пушкин»

Москва, , 09:55 — REGNUM Московский театр «Новая Опера» имени Е. В. Колобова показал свою последнюю работу — оперу композитора Константина Боярского «Пушкин». Оригинальное либретто на английском языке написала британская писательница Маритта Филлипс, у которой, по утверждению телеканала «Культура», богатая русская родословная вплоть до императора Николая I. Сюжет основан на понимании исключительности Александра Сергеевича, и его трудности нахождения себя в общество, что, в конечном итоге, и привело к неминуемой трагической гибели. Все специалисты высоко оценили приверженность Константина Боярского, уже долгое время живущего и работающего в Лондоне, классическому оперному стилю.

В главной партии Пушкина выступил солист Большого театра Станислав Мостовой. Также в спектакле были заняты артисты Артем Гарнов, Джульетта Аванесян, Ирина Ромишевская, Анна Синицына, Василий Гурылев, Антон Бочкарев.