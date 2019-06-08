Оливье Мейру не увидел ничего страшного в цензуре фильма «Рокетмен»

Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Известный французский кинорежиссер Оливье Мейру не увидел ничего страшного в том, что из фильма «Рокетмен» в российском прокате удалили некоторые сцены, об этом он рассказал 7 июня в интервью РИА-Новости.

«В каждой стране свои законы», — отметил лауреат многочисленных кинопремий, подчеркнув, что в каждой стране действуют свои законы и их надо исполнять.

По мнению Мейру, хуже цензуры может быть лишь самоцензура, когда художник начинает останавливать свой творческий порыв еще до того, как преступил к работе.

Напомним, фильм «Рокетмен», посвященный творчеству музыканта Элтона Джона, вышел в российский прокат в урезанном виде: из ленты были убраны сцены с употреблением наркотиков и интимной близости между мужчинами.

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