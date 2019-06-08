Суббота, 8 Июня 2019 года
10:29:19 МСК

Оливье Мейру не увидел ничего страшного в цензуре фильма «Рокетмен»

Культура

«В каждой стране свои законы»

Вашингтон, 8 июня 2019, 10:29 — REGNUM  Известный французский кинорежиссер Оливье Мейру не увидел ничего страшного в том, что из фильма «Рокетмен» в российском прокате удалили некоторые сцены, об этом он рассказал 7 июня в интервью РИА-Новости.

«В каждой стране свои законы», — отметил лауреат многочисленных кинопремий, подчеркнув, что в каждой стране действуют свои законы и их надо исполнять.

По мнению Мейру, хуже цензуры может быть лишь самоцензура, когда художник начинает останавливать свой творческий порыв еще до того, как преступил к работе.

Напомним, фильм «Рокетмен», посвященный творчеству музыканта Элтона Джона, вышел в российский прокат в урезанном виде: из ленты были убраны сцены с употреблением наркотиков и интимной близости между мужчинами.

Читайте ранее в этом сюжете: Мединский объяснил удаление гомосексуальных сцен в фильме «Рокетмен»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить