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В Театре Олега Табакова в Москве — премьера мюзикла «Моя прекрасная леди»

Культура

Режиссер – известный хореограф Алла Сигалова

В Театре Олега Табакова в Москве — премьера мюзикла «Моя прекрасная леди»
Джеймс Хэйллар. В театре

Москва, 8 июня 2019, 09:24 — REGNUM  8 и 9 июня Московский театр Олега Табакова на «Сцене на Сухаревской» представит на суд столичной публики свою новую работу — музыкальный спектакль «Моя прекрасная леди». Постановку бессмертной пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» осуществила режиссер и хореограф Алла Сигалова. А так как Алла Сигалова уже больше 30 лет выступает как известный педагог, то и непростые отношения «ученик-учитель», у нее должны вырасти в подлинную драму становления таланта. Впрочем, сам режиссер высказалась за крайне бережное сохранение классического понимания музыки и текста. В роли Элизы Дулиттл выступит победительница телепроекта «Голос» Дарья Антонюк, в роли педагога и знатока безукоризненно правильного языка — Сергей Угрюмов, а тактичного полковника Пикеринга сыграет Виталий Егоров.

Необходимо добавить, что гардероб участников фонетического эксперимента из 200 костюмов создал известный модельер Валентин Юдашкин.

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Культурная хроника
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