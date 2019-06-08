В Минске отметят День России 8 июня гала-концертом перед Дворцом спорта

Минск, , 09:17 — REGNUM 8 июня у Дворца спорта на проспекте Победителей в Минске состоится гала-концерт, посвященный Дню России. Мероприятие проводится Посольством России в Белоруссии при поддержке Министерства культуры РФ. Как отмечает, официальный портал Министерства культуры, мероприятие «направлено на укрепление культурных связей и единства двух дружественных народов».

Среди участников концерта — Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова, Рязанский хор имени Е.Г. Попова, «Хор Турецкого», джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, ансамбль танца «Лезгинка» из Дагестана, Ансамбль народного танца имени Ф.А. Гаскарова из Башкирии, Ансамбль песни и пляски Северо-Западного военного округа из Ленинградской области, ансамбль танца «Каприс» из Калужской области, популярная певица Лариса Долина.

Также сообщается, что с отдельной программой выступят артисты детской вокальной группы «Волшебники двора» и ансамбля «Радуга».