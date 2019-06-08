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Милош Бикович выступил в роли продюсера к сериалу про Николу Тесла

Культура

Сериал увидят зрители телеканала СТС

Милош Бикович выступил в роли продюсера к сериалу про Николу Тесла
Иллюстрация: Фотография Наполеона Сарони, 1885
Никола Тесла

Москва, 8 июня 2019, 09:26 — REGNUM  Известный актер Милош Бикович выступил в роде продюсера для сериала об изобретателе Николе Тесла, об этом 8 июня сообщает киностудия «НМГ студия».

«Начало XX века. Слухи и легенды о Тесле оказались правдой. Тесла изобрел технологию, которая обеспечит всем непрерывную энергию. Гений нашел формулу счастья всего человечества и… пропал. Он стал мишенью для спецслужб», — описывают предстоящий сериал сотрудники киностудии.

Работа над проектом будет завершена к 2020 года, после чего будет представлена зрителям на нескольких языках, в России телесериал будет транслироваться телеканалом СТС.

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