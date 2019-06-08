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Сценарист «Чернобыля» обрадовался реакции на фильм жителей бывшего СССР

Культура

Он очень нервничал

Сценарист «Чернобыля» обрадовался реакции на фильм жителей бывшего СССР
Иллюстрация: Twitter.com
Крейг Мазин на презентации сериала «Чернобыль»

Вашингтон, 8 июня 2019, 09:25 — REGNUM  Сценарист Крейг Мазин удивился реакции граждан бывшего Советского Союза на сериал «Чернобыль», об этом 6 июня сообщает The Hollywood Reporter.

По словам Мазина он сильно нервничал, ожидая реакции на картину в Белоруссии, Украине и России. К его счастью, она была положительной, что очень порадовало Мазина.

Особенно понравилась сценаристу оценка зрителями указанных стран проработка мельчайших деталей, создающих общую атмосферу фильму, что бывает не часто в работе кинокомпаний, создающих фильмы о странах бывшего соцлагеря.

Напомним, сериал «Чернобыль» телеканал HBO начал показывать 6 мая 2019 года. Финальный эпизод компания выпустила в эфир 3 июня.

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