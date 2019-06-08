Суббота, 8 Июня 2019 года
09:30:14 МСК

«Сибирский огонь»: военно-исторический фестиваль в Новосибирской области

Культура

На празднике ожидается более 50 тысяч посетителей

«Сибирский огонь»: военно-исторический фестиваль в Новосибирской области
Иллюстрация: Www.sibpatriotcentr.ru
Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь»

р.п. Колывань, Новосибирская область, 8 июня 2019, 09:01 — REGNUM  8 июня в деревне Большой Оёш Колыванского района Новосибирской пройдет Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». По оценке организаторов он соберет не менее 50 тысяч человек. Гостям будут представлены реконструкции главных событий, в основном военных сражений, девяти эпох. Среди них — «Освобождение Севастополя», посвященная воинам-сибирякам, проявившим беспримерное мужество во время Крымской наступательной операции 1944 года, «Охота за «Стингером» — постановка с участием ветеранов Афганской войны. Отдельная площадка будет рассказывать о подвиге военных корреспондентов.

Как и полагается на подобных мероприятиях, особой популярностью будет пользоваться «Большой рыцарский турнир», который будет проводиться по историческим средневековым правилам, а также турниры по стрельбе из лука, арбалета, метанию копий.

В перерывах между битвами гости праздника смогут научиться готовить блюда викингов и славян, попробовать блюда японской средневековой кухни, принять участие в чайной церемонии и многое другое.

Впервые фестиваль «Сибирский огонь» прошел в 2012 году. За прошедшие годы в нем приняли участие более 2 тысяч реконструкторов из 40 городов России, Казахстана, Белоруссии, Германии и Чехии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить