Совет экспертов премии «Большая книга» выбрал 12 лучших произведений 2019 г

Москва, , 08:42 — REGNUM Совета экспертов Национально литературной премии «Большая книга» под председательством прозаика и литературоведа Михаила Бутова на специальном обеде в ГУМе объявил произведения, которые вошли в так называемый короткий список, и из которых соответственно будет выбран одни роман как лучший в 2019 году. Большинство книг принадлежат перу уже признанных писателей, отмеченных наградами, в том числе ставших лауреатами и данной премии. Это Евгений Водолазкин с романом «Брисбен», Гузель Яхина — «Дети мои», Роман Сенчин — «Дождь в Париже». К ним присоединились Алексей Сальников с «Опосредованно», Александр Гоноровский с «Собачим лесом», Линор Горалик — «Все, способные дышать дыхание»), Евгения Некрасова с повестью «Калечина-Малечина», уже выдвинутой на ряд премий и некоторые другие.

Отдельно стоит сказать о большом документальном труде Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского «Венедикт Ерофеев: посторонний». Это биографическое исследование отличается не только богатством материала и глубоким уважением к Венедикту Ерофееву, но тонкостью понимания момента и хорошим русским языком.