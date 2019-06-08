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Бузова приехала на вручении премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Культура

А затем встала на колени

Бузова приехала на вручении премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Верблюд

Москва, 8 июня 2019, 08:46 — REGNUM  Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Светскую львицу, встречали ее поклонники, исполнявшие одну из ее песен. Услышав это, Бузова начала им подпевать, а затем встала на колени, вероятно пытаясь таким образом поблагодарить поклонников.

Напомним, на прошлой церемонии вручения музыкальной премии, Бузова приехала верхом на лошади, однако в этот раз ей показалось этого мало, поэтому специально для нее пришлось подыскивать верблюдов.

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