Пользователей удивила стоимость доступа к конкуренту Netflix от WarnerMedia

Бербанк, США, , 16:08 — REGNUM Стала известна стоимость абонентской платы за доступ к потоковому сервису WarnerMedia, бета-версию которого компания AT&T планирует запустить в 2019 году. Об этом 6 июня сообщил портал The Verge.

За доступ к контенту сервиса пользователям придётся выложить «от $16 до $17 месяц». Издание отмечает, что эта ценовая стратегия является очень странной. Например, абонентская плата за доступ к HBO Go сейчас составляет $14,99.

При этом согласно сообщениям инсайдеров WarnerMedia предоставит пользователям доступ к контенту компаний HBO, Cinemax и, возможно, к контенту DC. Ожидается, что полноценный запуск сервиса состоится в марте 2020 года. Существует также вероятность, что будет запущен сервис с меньшей абонентской платой, в котором будет присутствовать реклама.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что абонентская плата за доступ к будущему сервису Disney+ составит $6,99 в месяц. Доступ к сервисам Hulu и Netflix сейчас составляют $11,99 и $12,99 соответственно.

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