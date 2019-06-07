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В новом клипе Мадонны травести-рэпер предстал в образе Жанны д’Арк

Культура

Микки Бланко явлется известным борцом за права представителей ЛГБТ-сообщества

В новом клипе Мадонны травести-рэпер предстал в образе Жанны д’Арк
Цитата из клипа Мадонны Dark Ballet
Микки Бланко

Вашингтон, 7 июня 2019, 15:23 — REGNUM  Мадонна выпустила новый клип на песню Dark Ballet с её нового альбома Madame X. Ролик был опубликован 6 июня на YouTube-канале певицы.

В самом начале клипа зрители могут видеть цитату высказывания Жанны д’Арк. В ролике перед зрителями в образе Орлеанской девы предстал рэпер Микки Бланко, являющийся известным борцом за права представителей ЛГБТ-сообщества.

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Напомним, в апреле 2019 года Мадонна выпустила клип на песню Medellin с альбома Madame X. Вместе с ней в ролике снялся рэпер Малума.

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