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В Мариинском театре выступит оркестр Театра Карло Феличе

Культура

За дирижерским пультом этого оркестра стояли Игорь Стравинский, Клаудио Аббадо, Риккардо Мути, Мстислав Ростропович, Зубин Мета и многие другие

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 13:41 — REGNUM  7 июня в рамках XXVII музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» в Концертном зале Мариинского театра выступит оркестр главного оперного театра Генуи — Театра Карло Феличе.

В исполнении прославленного коллектива прозвучат произведения итальянских композиторов — Джоаккино Россини, Доменико Чимарозы, Никколо Паганини. Солист — лауреат ряда международных конкурсов — Франческа Дего. За дирижерским пультом — Джузеппе Аквавива.

Оркестр Театра Карло Феличе был создан в начале XX века и с тех пор активно выступает и принимает участие в постановках театра. В разные годы оркестром руководили такие выдающиеся дирижеры, как Игорь Стравинский, Клаудио Аббадо, Риккардо Мути, Мстислав Ростропович, Кристиан Тилеманн, Даниэле Гатти, Геннадий Рождественский, Зубин Мета и многие другие.

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Культурная хроника
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