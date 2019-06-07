В Мариинском театре выступит оркестр Театра Карло Феличе

Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM 7 июня в рамках XXVII музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» в Концертном зале Мариинского театра выступит оркестр главного оперного театра Генуи — Театра Карло Феличе.

В исполнении прославленного коллектива прозвучат произведения итальянских композиторов — Джоаккино Россини, Доменико Чимарозы, Никколо Паганини. Солист — лауреат ряда международных конкурсов — Франческа Дего. За дирижерским пультом — Джузеппе Аквавива.

Оркестр Театра Карло Феличе был создан в начале XX века и с тех пор активно выступает и принимает участие в постановках театра. В разные годы оркестром руководили такие выдающиеся дирижеры, как Игорь Стравинский, Клаудио Аббадо, Риккардо Мути, Мстислав Ростропович, Кристиан Тилеманн, Даниэле Гатти, Геннадий Рождественский, Зубин Мета и многие другие.