Кинокомикс «Хищные птицы» станет самым недорогим фильмом студии DC

Лос-Анджелес, США, , 13:16 — REGNUM Стал известен бюджет предстоящего кинокомикса «Хищные птицы», в котором роль Харли Квинн исполнит актриса Марго Робби. Об этом 6 июня сообщил портал Screen Rant.

Производство картины обойдется студии DC в $75 млн. Издание отмечает, что это сделает её самым недорогим проектом компании. Актриса Марго Робби также заявила в интервью журналистам, что предстоящий фильм будет определённо «менее мужским», поскольку продюсер, режиссер и сценарист проекта — женщины.

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Напомним, на большие экраны картина выйдет 6 февраля 2020 года. Кроме Марго Робби в «Хищных птицах» также снимаются Мэри Элизабет Уинстэд, Юэн МакГрегор, Джерни Смоллетт, Крис Мессина и Рози Перес.

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