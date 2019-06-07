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Владимир Мединский дал оценку сериалу «Чернобыль»

Культура

В фильме есть и откровенное передергивание

Москва, 7 июня 2019, 13:15 — REGNUM  Министр культуры России Владимир Мединский дал оценку сериалу «Чернобыль», вышедшему на американском каналеHBO и уже ставшему заметным явлением. Так глава ведомства, после просмотра вместе с отцом — ликвидатором аварии первых трех серий, отметил, что это тяжелое кино, достаточно близкое к правде, хотя есть и передергивание. При этом он особо подчеркнул, что в фильме показывается беспрецедентное мужество людей.

Но главное, министр сообщил, что сегодня в России создаются фильм и сериал, посвященные страшной аварии в 1986 году.

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Культурная хроника
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