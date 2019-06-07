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Фильм по игре Uncharted с Томом Холландом получил дату премьеры

Культура

Снимать картину будет режиссёр Дэн Трахтенберг

Лос-Анджелес, США, 7 июня 2019, 12:39 — REGNUM  Фильм Uncharted по известной серии видеоигр, главную роль в котором исполнит Том Холланд, получил дату релиза. Об этом 6 июня сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Картина про приключения Нейтана Дрейка выйдет в кинопрокат США 18 декабря 2020 года, её производством занимается кинокомпания Sony. Стоит отметить, что фильм будет конкурировать в прокате с ремейком мюзикла «Вестсайдская история», который снимает Стивен Спилберг, дата премьеры этой картины также назначена на 18 декабря.

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Напомним, Том Холланд присоединился к проекту фильма Uncharted в мае 2017 года. В январе 2019 года фильм сменил режиссёра, на замену Шону Леви («Ночь в музее») в проект пришел Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»).

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