В Эрмитаже открылась выставка «Искусственный интеллект и диалог культур»

Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM 7 июня в Главном штабе Государственного Эрмитажа для посетителей открывается выставка «Искусственный интеллект и диалог культур». Она организована совместно музеем и Российским фондом прямых инвестиций.

Экспозиция демонстрирует, по сути неограниченные художественные возможности искусственного интеллекта. Художники и разработчики компьютерных программ из Великобритании, Германии, Италии, Китая, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Южной Кореи пытаются осмыслить мир искусства новейшими технологиями. Среди наиболее заметных участников арт-группа Obvious, которая разработала в 2014 году генеративно-состязательные сети. Уникальность этой программы в том, что один ее алгоритм создает изображения, а другой критически оценивает и убивает плохие варианты.

Несомненный интерес у продвинутого любителя искусства и технологий также вызовут работа художницы Лулуа Аль-Хамуд из Саудовской Аравии, создающей абстрактную графическую форму нового универсального языка, «взгляд» искусственного интеллекта на картины классиков импрессионизма в прочтении итальянца Давида Квайолы, и, конечно, инсталляция лауреата Нобелевской премии Константина Новоселова, своего рода исследование пределов машины как создателя произведений искусства.