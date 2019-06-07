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Китай заинтересовался мультсериалом «Новое Простоквашино»

Культура

«Союзмультфильм» строит большие планы по поводу международных продаж анимационного шоу

Китай заинтересовался мультсериалом «Новое Простоквашино»
Цитата из м/ф «Простоквашино». реж. Михаил Солошенко. 2018. Россия
Почтальон Печкин

Санкт-Петербург, 7 июня 2019, 11:54 — REGNUM  «Союзмультфильм» ведет переговоры по поводу продажи мультсериала «Новое Простоквашино» в Китай. Об этом 7 июня сообщила журналистам на форуме ПМЭФ-2019 глава кинокомпании Юлиана Слащева, пишет портал «Звезда».

Руководитель «Союзмультфильма» отметила, что компания строит большие планы по поводу международных продаж анимационного шоу. Сейчас она ведёт переговоры с Китаем и странами Восточной Европы. Слащева отметила, что потенциальные покупатели пожелали, чтобы студия выпустила больше серий, в этом случае они могли бы приобрести большой сезон целиком. Сейчас их 15, но к середине 2020 года Союзмультфильм» доведёт их количество до 30.

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Напомним, первую серию «Нового Простоквашино» «Союзмультфильм» выпустил в апреле 2019 года. В марте 2019 года кинокомпания опубликовала на своем YouTube-канале ролик, представляющий собой сборник из 12 серий анимационного шоу.

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