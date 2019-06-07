Фестиваль «ПушкинLeto» в Москве — фоторепортаж

Москва, , 12:01 — REGNUM День открытых дверей прошёл 6 июня в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве в рамках фестиваля «ПушкинLeto», посвященного 220-летнему юбилею поэта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гости могли посмотреть постоянные экспозиции музея. Подготовленная программа мероприятий проходила в концертном зале и внутри музея. Со сцены современные поэты и артисты читали стихи Пушкина. Гости из Китая прочитали «Я помню чудное мгновение», и ведущий отметил, что на китайском стих звучит значительно строже, чем на русском. Сюрпризом стал визит Василия Ланового, который поздравил зрителей с праздником и прочитал стихи великого русского поэта.

Музыкальная часть была классическими произведениями Михаила Глинки, Григория Свиридова, Сергея Прокофьева, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Также зрители смогли посмотреть спектакль о «Попе и его работнике Балде».

В саду музея был выставлен Александровский букет, составленный из множества разных цветов. В него альстромерия, аспидистра, лилия, лизиантус, евпаториум, колокольчик (компанула) сальдаго, салал, антуриум, нивянник (ромашка), нигелла, дельфиниум, рабелини, роза. Автор — чемпион по профессиональной флористике Роман Зарубин.

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