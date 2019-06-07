В Москве и Подмосковье пройдет фестиваль «Фабрика Станиславского»

Москва, , 11:02 — REGNUM С 7 по 16 июня в Москве и Подмосковье будет проходить Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». Свои работы представят театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Минусинска и Перми. Всего в конкурсную программу вошло 8 спектаклей.

Откроет форум 7 июня в музее-заповеднике «Горки Ленинские» спектакль Московского губернского театра «Капитанская дочка», приуроченный к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Режиссером этой литературно-музыкальной драмы выступил Сергей Безруков, художественный руководитель фестиваля и Московского Губернского театра. Критики отмечают спектакли — «Головлевы» Пермского театра «У Моста», «Дядю Ваню» Саратовского ТЮЗа и «Беглец» Театр им. Ленсовета из Санкт-Петербурга.

Жюри намеренно отказалось от выдвижения на премию фестиваля режиссеров, главное внимание, по мнению Сергея Безрукова, должно быть отдано именно актерам. Лучшим из них будет вручена премия «Верю».