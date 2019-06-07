Москва, 7 июня 2019, 10:45 — REGNUM С 7 по 14 июня в Москве будет проходить грандиозный фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи». На 40 площадках более двух тысяч знатоков прошлого воссоздадут подлинную атмосферу событий и явлений от античности до ХХ века. В программе форума участники клубов реконструкции проведут более тысячи экскурсий для истинных любителей истории. Дети и взрослые могут бесплатно отправиться в путешествие в разные исторические периоды, побывать в гарнизоне Римской империи, познакомиться с драматическими событиями Русско-турецких войн, попробовать изготовить оружие в средневековом ремесленном посаде и многое. Принять участие в такой экскурсии могут до 15 человек. Запсит на официальном сайте фестиваля.
В программе фестиваля «Времена и эпохи» в Москве тысяча экскурсий
Все экскурсии бесплатны
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