В программе фестиваля «Времена и эпохи» в Москве тысяча экскурсий

Москва, , 10:45 — REGNUM С 7 по 14 июня в Москве будет проходить грандиозный фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи». На 40 площадках более двух тысяч знатоков прошлого воссоздадут подлинную атмосферу событий и явлений от античности до ХХ века. В программе форума участники клубов реконструкции проведут более тысячи экскурсий для истинных любителей истории. Дети и взрослые могут бесплатно отправиться в путешествие в разные исторические периоды, побывать в гарнизоне Римской империи, познакомиться с драматическими событиями Русско-турецких войн, попробовать изготовить оружие в средневековом ремесленном посаде и многое. Принять участие в такой экскурсии могут до 15 человек. Запсит на официальном сайте фестиваля.