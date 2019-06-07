Отец Мединского увидел в сериале HBO «Чернобыль» передёргивания

Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что в России снимут полнометражный фильм и сериал, которые будут посвящены аварии на Чернобыльской АЭС. Соответствующее заявление он сделал на на Петербургском международном экономическом форуме, пишет «Интерфакс».

Чиновник добавил, что пока он не может комментировать эти проекты, поскольку не знаком со сценариями. Мединский сообщил, что он смотрел шоу HBO вместе со своим отцом-ликвидатором, который отметил, что это «тяжёлое кино», которое снято «достаточно близко к правде», в котором однако есть «откровенные передёргивания».

«Смешно про отсутствие дозиметров на атомной станции, но в целом сериал снят с уважением к простым людям, к их подвигу, к самоотверженности», — сказал Мединский.

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Напомним, сериал «Чернобыль» телеканал HBO начал показывать 6 мая 2019 года. Финальный эпизод компания выпустила в эфир 3 июня.

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