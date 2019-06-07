В Москве открывается фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи»

Москва, , 10:28 — REGNUM С 7 по 16 июня на 40 площадках Москвы будет проходить грандиозный фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи». Две тысячи участников из 14 стран представят знаковые события прошлого в почти аутентичной атмосфере. Показательными центрами кровопролитных битв и обыденной жизни от античной цивилизации до революций и конфликтов последнего столетия станут центральные площади и Большое бульварное кольцо, где практически через каждые сто метров любознательных граждан будет ждать исторические экскурсы. Так на Покровском и Яузском бульварах разместятся «Рим. Гарнизоны Крыма», античная цивилизация на территории современной России, Москва времен первого русского царя Ивана Грозного (здесь можно будет подать челобитную), картинки жизни Европы XIX. На Тверском можно пройти весь знаменитый Шелковый путь через площадки «Арабский халифат», «Византия», «Хазарский каганат и Русь». Чуть дальше посетителей тепло встретят янычары Османской империи. На Страстном бульваре оборудован походный лагерь древнерусского купца, а на Сретенском — знаменитый университет Оксфорда в XV веке. Неделя вполне приемлемый срок, чтобы «окунуться» в историю с головой.