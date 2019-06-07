Сериал «Люцифер» продлили ещё раз из-за требований фанатов

Лос-Анджелес, США, , 10:47 — REGNUM Фэнтези-сериал «Люцифер» с Томом Эллиотом в главной роли был продлен на пятый сезон потоковой платформой Netflix. Он же станет для шоу финальным, сообщает издание Deadline 6 июня.

В своем заявлении в Twitter Netflix поясняет решение: им очень импонирует любовь поклонников, и они рады, что благодаря этой любви смогут завершить сериал так, как тот заслуживает.

Исполнительные продюсеры «Люцифера», Илди Модрович и Джо Хендерсон, также поблагодарили фанатов за поддержку, а Netflix — за предоставленную возможность работать на своих условиях. После доснятых эпизодов количество серий позволит «Люциферу» войти в топ-3 самых длинных сериалов компании, расположившись на втором месте (77 эпизодов «Люцифера» против «Оранжевый — хит сезона» с 91 серией).

Сериал рассказывает историю о падшем ангеле Люцифере Морнингстаре, который от скуки сбежал на Землю и возглавляет ночной клуб в Лос-Анджелесе. Приключения приводят его к девушке-следователю, на которую не действует обаяние демона. Между ними завязывается крепкая дружба и Люцифер помогает ей раскрывать дела. Действие основано на комиксах Нила Геймана («Благие знамения», «Коралина») и Майка Кэри.

В 2018 году бывший владелец произведения, телеканал Fox, объявил о закрытии шоу после трех сезонов, однако волна недовольства среди его поклонников побудила потоковую платформу Netflix перекупить сериал и продлить «Люцифера» на четвертый сезон, который вышел 8 мая 2019 года.

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