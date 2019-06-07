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На ВДНХ каждую пятницу будет проходить фестиваль духовых оркестров

Культура

Концерты будут проходить каждую пятницу

Москва, 7 июня 2019, 09:55 — REGNUM  С 7 июня по 8 сентября по пятницам на ВДНХ в Москве будет проходить фестиваль духовых оркестров. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

Откроет музыкальный смотр 7 июня на площади перед павильоном № 1 выступление Центрального пограничного ансамбля ФСБ. 12 июня в честь праздника Дня России сыграет Государственный духовой оркестр, а уже 14 июня в пятницу, свое мастерство продемонстрирует ансамбль медных духовых инструментов New Life Brass. Также в программе — концерты оркестра волынщиков City Pipes, французский оркестр Panda's Cover Gang, другие коллективы. Организаторы обещают все многообразие музыкальных жанров — от маршей и вальсов до джаза и рока.

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Культурная хроника
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