На ВДНХ каждую пятницу будет проходить фестиваль духовых оркестров

Москва, , 09:55 — REGNUM С 7 июня по 8 сентября по пятницам на ВДНХ в Москве будет проходить фестиваль духовых оркестров. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

Откроет музыкальный смотр 7 июня на площади перед павильоном № 1 выступление Центрального пограничного ансамбля ФСБ. 12 июня в честь праздника Дня России сыграет Государственный духовой оркестр, а уже 14 июня в пятницу, свое мастерство продемонстрирует ансамбль медных духовых инструментов New Life Brass. Также в программе — концерты оркестра волынщиков City Pipes, французский оркестр Panda's Cover Gang, другие коллективы. Организаторы обещают все многообразие музыкальных жанров — от маршей и вальсов до джаза и рока.