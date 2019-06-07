Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета — СМИ

Пермь, , 09:54 — REGNUM Известный дирижер и художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис заявил о том, что покидает Пермь и уезжает в Санкт-Петербург, сообщает 7 июня «Местное время» со ссылкой на источник.

«На собрании Курентзис официально сказал об отъезде в Санкт-Петербург, — подчеркивает источник. — Он берет с собой треть коллектива, треть будет ездить туда-сюда, а треть остаётся».

Пресс-служба театра не подтверждает данную информацию, отмечая, что никаких официальных заявлений по данному поводу сделано не было.

Напомним, Теодор Курентзис возглавляет Пермский театр оперы и балета с 2011 года. Его деятельность подвергается серьезной критике со стороны общественности края, а также со стороны артистов.

Маэстро обвиняется в уничтожении репертуарного театра в угоды «одноразовым» проектам, на реализацию которых расходуются значительные средства. Кроме того, Курентзис проводит значительное время на гастролях, крайне редко появляясь в Перми.

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