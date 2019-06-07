В Музее декоративного искусства в Москве открывается выставка «Мой Пушкин»

Москва, , 09:53 — REGNUM 7 июня во Всероссийском музее декоративного искусства откроется выставка к 220-летию со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина «Мой Пушкин».

В экспозиции будут представлены произведения декоративно-прикладного искусства, живопись, графика, скульптура, редкие книжные издания, филокартия, выдержки из литературных произведений и мемуаров ХIХ-ХХI веков, а также фрагменты кинолент.

Как отмечается в релизе на сайте музея, «Пушкин и герои его произведений «оживут» в лаковой миниатюре, предметах из резной кости, скульптурной пластике, Богородской и Дымковской игрушке, стекле и металле, керамической посуде. Один из самых необычных экспонатов выставки — туркменский ковер с репликой портрета Пушкина кисти Ореста Кипренского».

В организации выставки приняли участие Государственный музей А.С. Пушкина, киностудия «Союзмультфильм», Союз филокартистов России и галерея «Веллум».