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В новом учебном году в школах Москвы откроются ИТ-классы

Культура

Они появятся в 34 столичных школах

Москва, 7 июня 2019, 08:01 — REGNUM  В Москве в новом учебном году в школах откроются ИТ-классы. Школьники смогут изучать информационные технологии на высоком уровне, сообщается на портале мэра столицы.

С 1 сентября 2019 года ИТ-классы появятся в 34 столичных школах. Учреждения образования выбраны так, чтобы обучаться программированию, робототехнике и др. дисциплинам могли дети из разных районов Москвы.

Для обучения в ИТ-классах девятиклассникам нужно пройти многоступенчатый отбор. Лекции будут читать преподаватели ведущих российских вузов.

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Как сообщало ИА REGNUM, проектом «Московская электронная школа» (МЭШ) охвачены все школы Москвы. По нему часть знаний передаётся ребёнку в электронном виде.

Подробнее: Собянин рассказал о «популярности» МЭШ среди москвичей

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