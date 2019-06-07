В новом учебном году в школах Москвы откроются ИТ-классы

Москва, , 08:01 — REGNUM В Москве в новом учебном году в школах откроются ИТ-классы. Школьники смогут изучать информационные технологии на высоком уровне, сообщается на портале мэра столицы.

С 1 сентября 2019 года ИТ-классы появятся в 34 столичных школах. Учреждения образования выбраны так, чтобы обучаться программированию, робототехнике и др. дисциплинам могли дети из разных районов Москвы.

Для обучения в ИТ-классах девятиклассникам нужно пройти многоступенчатый отбор. Лекции будут читать преподаватели ведущих российских вузов.

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Как сообщало ИА REGNUM, проектом «Московская электронная школа» (МЭШ) охвачены все школы Москвы. По нему часть знаний передаётся ребёнку в электронном виде.

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