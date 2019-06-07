В Благовещенске и Хэйхэ пройдут совместные культурные мероприятия РФ и КНР

Хэйхэ, Китай, , 07:46 — REGNUM Россия и Китай проведут ряд совместных культурных мероприятий в пограничной городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая и в российской Благовещенске Амурской области с 23 по 28 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Мероприятия будут разделены на четыре секции, включая высокоуровневые обмены, форумы и презентации, туризм и торговля, а также культурные обмены. В общей сложности 39 мероприятий в сфере культуры и туризма будет проведено, включая академические семинары и художественные выставки.

Хэйхэ также будет сотрудничать с партнёрами в сфере электронной коммерции двух стран, помогая реализовывать ремесленные изделия, продукты питания и культурные продукты, которые обладают российским и китайским культурным колоритом.

Более тысячи танцоров, музыкантов и ремесленников, а также почти 300 тыс. членов общественности двух стран, как ожидается, примут участие в мероприятиях.

Отметим, что 31 мая 2019 года были соединены две части моста через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Длина моста составляет 1284 метра. Строительство его началось в декабре 2016 года, и, как ожидается, будет завершено уже в октябре 2019 года.

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