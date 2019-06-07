В США ушел из жизни певец и композитор Доктор Джон

Вашингтон, , 07:30 — REGNUM В Соединенных Штатах в возрасте 77 лет ушел из жизни певец и композитор Малколм Джон Ребеннэк (Доктор Джон), говорится на странице музыканта в Facebook.

Отмечается, что певец умер вечером 6 июня от сердечного приступа. О дате и месте похорон композитора будет объявлено позже.

Малколм Джон Ребеннэк является членом Зала славы рок-н-ролла, шестикратным обладателем музыкальной премии Грэмми. За свою карьеру музыкант записал более 20 альбомов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в США на 90-м году жизни умер дирижер, пианист и композитор, лауреат премий «Оскар» за музыку к фильмам Андре Превин.

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