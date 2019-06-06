Музеи Урала приходится «подгонять» для регистрации в музейном фонде России

Екатеринбург, , 17:36 — REGNUM Не все уральские музеи спешат зарегистрировать свои коллекции в музейном фонде России. Об этом заявил глава управления Минкульта по УрФО Сергей Исачкин на Уральском культурном форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исачкин уточнил, что каждое учреждение имеет план по регистрации своих коллекций до 2025 года.

«Этот процесс проходит не совсем по плану», — признал чиновник.

Управлению приходится подгонять музеи, отправляя предписания об устранении нарушений.

Напомним, также Сергей Исачкин заявил, что некоторые уральские музеи могут исправлять свои нарушения только после многочисленных требований со стороны Минкульта. «Нас же благодарят, что с помощью нашей проверки удалось сдвинуть ситуацию, которая до этого не решалась», — сказал руководитель.

Читайте ранее в этом сюжете: Уральские музеи благодарят Минкульт за проверки