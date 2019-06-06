Уральские музеи благодарят Минкульт за проверки

Екатеринбург, , 17:05 — REGNUM Ряд уральских музеев имеют возможность исправить нарушения в своей работе только с помощью давления Министерства культуры России. Об этом заявил глава управления Минкульта по УрФО Сергей Исачкин на Уральском культурном форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Исачкина, порой в музеях из-за недостатка финансирования нет возможности наладить температурно-влажностный режим. Управление пишет предписание за предписанием, и иногда даже возбуждает административное производство на музей как юридическое лицо.

«Но когда руководитель музея проникается, что эти нарушения надо устранять, то вдруг появляется — а где-то и не вдруг, а ценой неимоверных усилий — финансирование со стороны учредителя. Эти работы включаются в бюджет муниципалитета, и ситуация сдвигается», — сказал чиновник.

По итогам и в Минкульте, и в музее все остаются довольными.

«В результате нашей проверки музейщики нас же благодарят, ведь благодаря этому удаётся сдвинуть ситуацию, которая ранее не решалась», — признал Исачкин.

Напомним, в феврале 2019 года Минкульт выявил ряд нарушений по безопасности в четырёх крупнейших федеральных музеях. Проверки были проведены в Государственном Эрмитаже, Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Государственном историческом музее.

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