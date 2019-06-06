Электромеханический колледж и маштехникум планируют объединить в Чебоксарах

Чебоксары, , 16:09 — REGNUM В столице Чувашии хотят объединить два профессиональных образовательных учреждения — машиностроительный техникум и электромеханический колледж. Чиновники ссылаются на неутешительный прогноз баланса трудовых ресурсов и заявляют о продолжении оптимизации сети образовательных учреждений. Соответствующий проект, разработанный министерством образования, вынесен на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В министерстве образования ссылаются на прогноз баланса трудовых ресурсов Чувашии на 2019−2021 годы, согласно которому в среднесрочной перспективе «наблюдается незначительное сокращение потребности в рабочих и специалистах». По мнению чиновников, один из путей решения, в том числе повышения конкурентоспособности выпускников техникума, — присоединение машиностроительного техникума в Чебоксарах к «Межрегиональному центру компетенций — Чебоксарскому электромеханическому колледжу». Реорганизация будет проведена в рамках «дальнейшей оптимизации сети государственных профессиональных образовательных учреждений».

"Целью реорганизации является ликвидация дублирования профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена», — говорится в пояснительной записке.

Речь идёт, в частности, о дублировании учебных программ «Программирование в компьютерных системах», «Информационные системы и программирование», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Технология машиностроения», «Технология металлообрабатывающего производства», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, «Оператор станков с программным управлением».

В процессе реорганизации планируется сократить 11 штатных работников маштехникума с последующим трудоустройством в колледже. Имущество образовательного учреждения балансовой стоимостью около 201 млн рублей закрепляется за колледжем.

Чебоксарский электромеханический колледж с 2011 года является межрегиональным отраслевым ресурсным центром подготовки и переподготовки рабочих и специалистов среднего звена в области энергетики. Здесь работает многофункциональный центр прикладных квалификаций электротехнического профиля, ресурсные центры подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов для металлообрабатывающих и сварочных производств, производства электронного оборудования. В 2016 году на его базе создан Межрегиональный центр компетенций в области промышленных и инженерных технологий по специализации «Автоматизация, радиотехника и электроника». На его создание и развитие направлены около 700 млн рублей, в том числе порядка 250 млн рублей выделено из федерального бюджета. За два года создано 19 современных лабораторий и семь мастерских, оснащенных инновационным и высокотехнологическим оборудованием, а также тренировочный полигон по четырем компетенциям «Ворлдскиллс».