В Сочи открылся фестиваль документального зеленого кино Ecocup

Сочи, Краснодарский край, , 15:02 — REGNUM В Сочи проходит Международный фестиваль зеленого документального кино Ecocup. На открытии был показан голландский фильма «Дикий Амстердам» — это своеобразная история города, «рассказанная» уличным котом. Все ленты посвящены острым вопросам экологии. До 9 июня зрители также увидят ленты «Человек из Ясуни» (США), «Небо» (Канада), «Окно во двор» (Италия), «Рожденные свободными» (Великобритания), «В поисках смысла» (Франция), «Исчезновение пчел (США).

Как сообщили организаторы форума, фестиваль родился в Москве и с тех пор находится в постоянном турне по городам России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Грузии. В Сочи проводится впервые.