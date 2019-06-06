Пушкинская конференция о русской культуре открылась в Псковской области

Псков, , 14:56 — REGNUM В Псковской области сегодня, 6 июня, в день 220-летия со дня рождения Александра Пушкина и в День русского языка, начала работу международная научно-практическая конференция «А. С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, конференция проводится в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры — так теперь называется Пушкинский праздник поэзии.

В конференции участвуют школьники, учителя начальных классов и преподаватели русского языка из Псковской области, Санкт-Петербурга, Нарвы (Эстония), Резекне (Латвия) и Белоруссии. В течение двух дней они посетят лекции, круглые столы и мастер-классы в исторических интерьерах музеев Псковской области, среди которых музей-усадьба Николая Римского-Корсакова в Плюсском районе, усадьба Философовых (Бежаницкий район), музей-усадьба Софьи Ковалевской в Великолукском районе.

На конференции состоится круглый стол на тему «Грамотность как социальный индикатор», дискуссия о пользе церковных книг, а лекции о словарной работе в школе, истории русского алфавита, восприятии художественного текста прочитают заместитель генерального директора портала «Грамота.ру» Елена Арутюнова, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Валерий Ефремов, научный руководитель интернет-проекта «Культура письменной речи», член Совета по русскому языку при президенте РФ Светлана Друговейко-Должанская.

Пленарное заседание конференции состоится 7 июня в Пушкиногорской средней школе имени А. С. Пушкина. Здесь выступят преподаватели и исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Арзамаса, Пскова, научные сотрудники музея «Михайловское». А юные актеры детского театрального коллектива из Резекне (Латвия) покажут на сцене школы спектакль «Сон о Золотом петушке», поставленный по последней сказке Александра Пушкина, написанной им в 1834 году.

Напомним, что 6 июня в России отмечается Пушкинский день — в этом году исполняется 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Этот день также известен как День русского языка, указ о праздновании которого был подписан президентом России 6 июня 2011 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 220-летию со дня рождения Пушкина в Псковской области посвящена 8-дневная программа Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Пушкинский праздник поэзии отмечается в селе Михайловское Псковской области ежегодно вот уже более 50 лет.

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