Том Холланд выдал очередной спойлер к будущему фильму о Человеке-пауке

Лос-Анджелес, США, , 13:11 — REGNUM Том Холланд в очередной раз выдал спойлер, касающийся будущего фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Об этом 5 июня сообщил портал We Got This Covered.

Актёр сделал это ещё 29 мая 2019 года, однако СМИ обратили на это внимание только сейчас. Он раскрыл информацию, касающуюся элементалей. Холланд сообщил, что в будущей картине персонаж комиксов Marvel Мистерио будет лучшим другом Человека-паука.

«Мы вместе сражаемся с этими существами… Потому что когда Танос щелкает пальцами, эти существа приходят из других измерений», — сказал Холланд.

Напомним, Том Холланд имеет в Голливуде и среде фанатов кинокомиксов Marvel репутацию человека, который не умеет держать информацию в секрете и постоянно выдаёт спойлеры. Ранее он рассказал журналистам, что из-за этого во время съёмок фильмов про Мстителей ему не давали сценарий — и он просто делал то, что говорили ему режиссёры Энтони и Джо Руссо.

