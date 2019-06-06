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Новый постер «Чудо-женщины 1984» напомнил фанатам плакаты «Тор: Рагнарек»

Культура

Режиссёр Пэтти Дженкинс выложила его в сеть ровно за год до премьеры картины

Лос-Анджелес, США, 6 июня 2019, 12:26 — REGNUM  Фанаты киновселенных Marvel и DC обратили внимание на то, что новый постер предстоящего кинокомикса «Чудо женщина 1984» напоминает рекламные плакаты фильма «Тор: Рагнарёк». Режиссёр Пэтти Дженкинс выложила его 6 июня на своей Twitter-странице.

https://twitter.com/PattyJenks/status/1136346983680151552

Стоит отметить, что она сделала это ровно за год до официальной премьеры «Чудо женщины 1984» в США (6 июня 2020 года). На постере Диана (Галь Гадот) запечатлена в новых золотых доспехах на радужном фоне.

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Напомним, постеры фильма «Тор: Рагнарёк» часто содержали в себе радужную цветовую тему. По имеющейся информации, в будущем фильме каким-то образом оживёт Стив Тревор (Крис Пайн), погибший в конце первой части кинокомикса «Чудо-женщина».

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