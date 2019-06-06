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Канал NBC снимет сериал по книге автора «Кода да Винчи»

Культура

Руководить производством будет создатель шоу «Константин» Дэниэл Церон

Лос-Анджелес, США, 6 июня 2019, 12:04 — REGNUM  Канал NBC снимет сериал «Утраченный символ» в основу которого ляжет одноимённый роман писателя Дэна Брауна. Об этом 5 июня сообщил портал Deadline.

Главным героем шоу станет профессор Роберт Лэнгдон, знакомый зрителям по романам Брауна и фильму «Код да Винчи», в котором его роль исполнил Том Хэнкс. Отмечается, что NBC уже дал «зелёный свет» производству шоу. Руководить им будет Дэниэл Церон, известный зрителям по работе над сериалами «Константин» и «Мотив».

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Напомним, в романе «Утраченный символ» Роберту Лэнгдону приходится решать множество головоломок после того, как похищают его напарника. ЦРУ включает его в оперативную группу. Работая в ней, профессор раскрывает пугающий заговор.

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