Кого из классиков предпочитают читать граждане РФ — опрос

Москва, , 11:00 — REGNUM Больше всего жители России после окончания школы любят перечитывать произведения Александра Пушкина (28%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также граждане с удовольствием читают романы великих русских писателей: Льва Толстого (27%) и Фёдора Достоевского (18%).

После школы перечитывали Михаила Лермонтова 13%опрошенных. Читали во взрослой жизни произведения Антона Чехова 11%, Николая Гоголя — 9%, Михаила Булгакова — 9%, Ивана Тургенева — 7% и др.

При этом 29% респондентов признались, что не возвращалась ни к одной из книг русской классической литературы.

Опрос проведен 4 июня 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане».

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