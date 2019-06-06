На Красной площади состоится празднование 220-летия Александра Пушкина

Москва, , 10:56 — REGNUM 6 июня, в день 220-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, на Красной площади в Москве празднования этого события в культурной жизни страны. Ряд мероприятий состоятся в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». В первую очередь, необходимо выделить награждение лауреатовлитературной премии имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов «Лицей». Ими стали 20 молодых прозаиков и поэтов из Воронежа, Смоленска, Ставрополя, Пензы, Томска, Барнаула, Калининграда и других городов. Интересной обещает быть дискуссия Александра Архангельского, Дмитрия Бака и Михаила Визеля о современности наследия поэта.

Также в программе — исполнение кантата Леонида Десятникова «Пинежское сказание о дуэли и смерти Пушкина», чтение стихов Пушкина актрисой Светланой Крючковой, литературно-музыкальное выступление Юрия Стоянова и Симфонического оркестра радио «Орфей» под управлением Сергея Кондрашева «Метель», концерт Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко «Пушкин Гала».