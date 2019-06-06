Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина

Москва, , 10:45 — REGNUM Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На втором месте по популярности — роман «Евгений Онегин» (88% читали в школе, 22% — после), на третьем — поэма «Руслан и Людмила» (84% и 19% соответственно).

Также граждане РФ любят читать роман «Капитанская дочка» (84% и 14% соответственно). Наименее популярное произведение Пушкина — «Пиковая дама», 49% читали в школе, 17% — после, 35% не читали повесть.

У 48% опрошенных любимые стихотворения — это те, которые написаны Пушкиным (17%). Еще 8% любят поэзию Сергея Есенина, а 6% — Михаила Лермонтова.

Опрос проведен 4 июня 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в России отмечается 220-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь юбилея Пушкина в Москве пройдет более 300 праздничных мероприятий.

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