Режиссеры фильма «Мстители: Финал» построят свою киностудию

Лос-Анджелес, США, , 11:08 — REGNUM Режиссеры Джо и Энтони Руссо («Мстители: Финал») создадут собственную независимую киностудию Agbo, где будут помогать начинающим киноделам. Братья рассказали о причинах инициативы в интервью Esquire Weekend 5 июня.

Студия будет построена в Лос-Анджелесе: она займет три здания, где сценаристы, режиссеры и другие кинопроизводители смогут воспользоваться оборудованием и съемочными площадками. Джо Руссо сказал, что они намерены использовать весь свой предыдущий опыт — от создания низкобюджетных комедий до фильмов, покоривших рейтинг кассового кино, — чтобы дать другим возможность рассказывать серьезные истории.

Из интервью также стало известно, что братья с детства увлекались кино: от зарубежных лент до «Звездных войн» и «Крестного отца». Также обожали комиксы. Поэтому им пришлось изрядно потрудиться, чтобы оживить на экранах супергероя Капитана Америка в своей работе «Первый мститель: Другая война», ведь в графическом материале этот персонаж очень однообразный и казался им скучным, не имеющим конфликта. Тогда они решили посмотреть на картину не с точки зрения рассказа о герое, а с возможности описать изменения, происходящие в современном мире:

«Персонаж по‑прежнему хороший, только мир вокруг испортился».

Недавно стало известно, что братья Руссо совместно с потоковой платформой Netflix выпустят анимационный сериал по вселенной коллекционной карточной игры Magic: The Gathering, в котором раскроют историю Мироходцев — людей, умеющих путешествовать сквозь параллельные миры.

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