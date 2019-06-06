В Ярославле «кислотный» фасад исторического здания привел к штрафу

Ярославль, , 10:24 — REGNUM Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области оштрафовал на 100 тыс рублей ООО «Собрание» за несогласованный ремонт объекта культурного наследия на Депутатской улице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом департаменте.

В здании располагается магазин шоколадной фабрики «Собрание». В конце прошлого года арендатор сделал ремонт. Жителей города шокировал новый яркий фасад дома, который назвали «кислотным». Между тем здание является выявленным объектом культурного наследия «Дом жилой с лавками Гарцева».

Как сообщили в департаменте, поводом для штрафа стал не цвет фасада, а сам факт выполнения работ без согласований.

«На объектах культурного наследия работы должна выполнять лицензированная организация по согласованному проекту. Когда делается такой проект, архитектор устанавливает, какой цвет здания был ранее. Если невозможно это установить по документам, снимаются слои краски. Архитектор-реставратор предложил бы цвет, который соответствует исторической застройке», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.

Департамент возбудил дело об административном правонарушении. Здание находится в собственности АО «Центр» города Ярославля, часть помещений переданы в пользование ООО «Собрание» по договору аренды. Договор предусматривает ограничения в отношении памятника истории и культуры. Так, в одном из пунктов определено, что все работы по ремонту и реставрации должны быть согласованы с департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Все работы должны выполняться по письменному разрешению департамента.

В ходе проведенной выездной проверки был выявлен факт проведения работ по ремонту главного фасада здания: штукатурное покрытие и покраска. Кроме того, ремонт затронул окна: были установлены козырьки-маркизы.

Суд счел, что окраска фасада и оконных блоков, а также установка козырьков относятся к строительным работам. Кировский районный суд оштрафовал «Собрание» на 100 тысяч.

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