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В центре Бахрушинской усадьбы в Москве высадят «Древо российского театра»

Культура

Акция посвящена 220-летию со дня рождения Александра Пушкина

Москва, 6 июня 2019, 10:15 — REGNUM  6 июня, в день 220-летия со дня рождения А. С. Пушкина, театральный музей имени А. А. Бахрушина проведет торжественную акцию посадки «Древа российского театра». В этот день музей откроет исторический вход со стороны Садового кольца, который в дальнейшем будет постоянно действовать в программе музейного уик-энда.

Восьмиметровая многоствольная береза появится на территории будущего музейно-театрального квартала «Бахрушинский» при участии театральной команды «озеленителей» — художественных руководителей и актеров ведущих театров России — МХТ им. Чехова, Малого Театра, Российского академического молодежного театра (РАМТ), театра Et Cetera, цыганского театра «Ромэн». В акции примут участие Сергей Женовач, Екатерина Жемчужная, Людмила Дмитриева, Антон Пахомов, Александр Наумов, Амаду Мамадаков и другие.

Во время акции состоится праздничный концерт с участием театральных артистов.

«Древо театра» было впервые представлено на фестивале «Интермузей» как один из уникальных арт-объектов, символизирующих традиции, пути развития и историю театра.

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Культурная хроника
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